"Кинотавр": Фильмы фестиваля, сделанные режиссерами-женщинами

Александр Роднянский, президент "Кинотавра", полушутливо объявил, что именно на фестивале в Сочи центр феминизма. Женщины преобладают в фестивальной команде и в конкурсной программе юбилейного года много фильмов, сделанных режиссерами-женщинами.

"Давай разведемся!" - полнометражный дебют Анны Пармас, известной своими классными сценариями и знаменитыми клипами на песни Сергея Шнурова, где она суперуспешно выступила в качестве режиссера, представляет собой по-настоящему смешную и при этом умную комедию. Что большая редкость и удача в фестивальном конкурсе.

"Давай разведемся!" - антоним названия популярной программы "Давай поженимся". Среди продюсеров крутой комедии Анны Пармас значится Константин Эрнст. На руководимом им Первом канале много лет выходит это брачное шоу, собирающее всех желающих составить узаконенные пары. В фильме все наоборот: героиня Анны Михалковой не грезит об удачном замужестве, ее мысли и время занимает работа, она - востребованный врач-гинеколог. И у нее уже имеется полный комплект благополучной вроде бы семьи: послушный, хозяйственный муж, воспитывающий их общих детей, пока она зарабатывает деньги сразу на трех работах. Но в один почти случайный момент все рушится внезапно и в то же время предсказуемо. Удобно выстроенный мирок разваливается: у мужа появилась другая. Приходится теперь самой отвечать за все и за всех. За остроумными диалогами и смешными ситуациями, за легкой интонацией скрывается целый клубок серьезных проблем. Которые в итоге приводят к тому, что героиня осознает: она готова и хочет быть совершенно самостоятельной. Так что - давай разведемся, всем будет только лучше.

…Одинокие мать и дочь, оставленные своими мужчинами или сами бросившие их, плетутся по сумрачному, опасному лесу, добираясь в свой заброшенный дом в деревне под пугающим названием Небылое - это уже фильм Валерии Гай Германики "Мысленный волк". В лесу водятся страшные звери, они готовы уволочь маленького сыночка непутевой дочери (Елизавета Волкова) - так ее стращает сексуально раскрепощенная, колдовская, красивая и такая же несчастная мать (Юлия Высоцкая). Лес непростой - это дебри подсознания. Вместилище тайных страхов, нерешенных проблем, вечных претензий друг к другу родных по крови людей. Вся подсознательная жуть тут легко материализуется. Мысленный волк здесь становится видимым, он готов раздавить, уничтожить: ведь по-настоящему мучительное возникает не вовне, а в самом человеке. Страшная-престрашная сказка о запутанных отношениях матери и дочери, где перемешаны удушливая ревность, взаимное злое раздражение и родственная любовь.

Многие критики уже окрестили фильм Гай Германики православным хоррором и вариацией "Красной Шапочки". Ни то, ни другое Валерию не устроило, а расшифровывать свой замысел на пресс-конференции она отказалась, привычно слегка нахамив журналистам. Все это покорно снесли. Что делать: во-первых, женщина в положении, скоро должна родить третьего ребенка. Во-вторых, фильм дался ей непросто, работа шла целых два года, а закончилась за два дня до показа. Из всех слов и вопросов раздражения у режиссера не вызвало разве что слово "сказка". Оно и верно.

Самое сказочное в этом визуально мастеровитом произведении - безупречный макияж уставших от непростых передряг героинь. Сколько бы ни длилось тягостное путешествие, какой бы трудной ни оказалась жизнь в заброшенной избушке, тон на лице всегда наложен ровно, пушистые ресницы тщательно накрашены, помада идеальная. Мысленный волк таких не одолеет.

Откровением фестиваля стала "Верность" - второй, после "Как меня зовут", фильм Нигины Сайфуллаевой, снятый по сценарию Любови Мульменко. И чуть ли не первая у нас удавшаяся попытка очень откровенного и честного эротического кино. Александр Паль, сыгравший мужа героини, отравленной ревностью и любовью, вышел на новый уровень актерского существования: он ни в чем не похож на себя прежнего, уже привычного.

"Верность". Фото: kinopoisk.ru

Гениальная находка "Верности" - Евгения Громова в главной роли. На актрису училась в Питере, в 2013 году окончила режиссерский курс Сергея Женовача. Редчайшее лицо, в котором отражается любое движение мысли, все тайные и явные эмоции. В нее влюблена кинокамера, это передается зрителям. А еще у нее есть потрясающая свобода тела, пластичность, смелость. Кстати, для кино Евгению Громову открыл Евгений Цыганов, десять лет назад снявший в качестве режиссера новеллу для киноальманаха "9 мая. Личное отношение". Тогда она и появилась на экране впервые. Цыганов верно почувствовал большой потенциал незаурядной актрисы.

У него в программе "Кинотавра" тоже большая роль, пропитанная любовью, сексом и страданием от неразрешимой ситуации - вне конкурса, в фильме Валерия Тодоровского "Одесса".