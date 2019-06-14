На Дону поисковики нашли кремневое оружие каменного века

В Ростовской области волонтеры из поискового объединения "Миус-фронт" обнаружили неолитическую стоянку первобытных охотников и фрагменты кремневого оружия. Найденный осколок обработанного камня можно идентифицировать как наконечник копья или обломок ножа.

"Рассчитывали найти все, что бывает находится на местах боев: останки солдат, технику, фрагменты оружия и униформы, но найти кремневые орудия войны и охоты неандертальцев к этому мы не были готовы", - сообщает на официальной странице ПО "Миус-фронт".

В соответствии с законодательством поисковики прекратили археологическую разведку местности и сообщили о находке ученым.

"В Куйбышевском районе работает археологическая организация "Наследие". Она имеет федеральное разрешение на проведение работ по изучению и уточнению информации по объектам археологии в Куйбышевском районе. С радостью передали информацию и при личной встрече передадим экспонат", - сообщают поисковики.

Теперь профессиональным археологам с помощью радиоуглеродного анализа предстоит определить точный возраст кремневого оружия.

Отметим, что в Ростовской области хорошо сохранились неолитические стоянки в долине реки Миус или на Дону у станицы Раздорской - Ракушечный Яр. Там найдены костяные крючки и гарпуны, каменные грузила, остатки керамики, изготовленной вручную из глины с примесью песка или толченой ракушки. Археологами также хорошо изучены стоянки: Каменная балка у ху­тора Недвиговки, Югинская - по течению реки Самбек и Амвросиевская - в Приазовье, Старозолотовское на Дону, Мокрый Чулек и Чалтырское на правом берегу реки Мертвый Донец.