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14.06.2019 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад. Как сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области, в суд направлено ходатайство о его заключении под стражу.

Фото: iStock
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По информации пресс-службы управления, трагедия произошла еще в далеком 1979 году. 23 июля ночью подозреваемый пробрался на территорию одного из донских сельхозпредприятий в поисках легкой наживы. Но ему на пути попался сторож. Подозреваемый пустил в ход нож, нанеся охраннику несколько тяжелых ранений, от которых тот скончался.

Личность подозреваемого удалось установить довольно быстро, но задержать его так же оперативно не вышло. Подозреваемого объявили в розыск. Найти злоумышленника удалось спустя десятки лет: сразу после совершения убийства он уехал на Север, поменяв документы.

- В настоящее время его личность установлена, он задержан и допрошен следователем об обстоятельствах преступления. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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