На Кубани в пункте полиции нашли застреленного участкового

В Краснодарском крае на участковом пункте полиции районной станицы Каневской был обнаружен труп участкового уполномоченного полиции с огнестрельным ранением.

Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки по факту гибели сотрудника отдела полиции по Каневскому району. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону, по факту гибели мужчины в Каневском районе, обнаруженного с огнестрельным ранением, следственными органами организовано проведение доследственной проверки, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.