В Крыму названы победители фестиваля в честь 220-летия Пушкина

В Судаке завершился I Международный фестиваль имени А. С. Пушкина, на который съехались писатели и поэты из России, США, Германии, Греции и стран Азии. Причем, 485 из них были номинированы на награды в области литературы, публицистики и даже меценатства и филантропии. Главный учредителем и организатором стал Интернациональный союз писателей, а проходил этот фестиваль при поддержке Министерства Республики Крым.

Писателям и поэтам из Крыма как раз и уделялось особое внимание (треть номинантов как раз и были из этой республики). Ведь I Международный пушкинский фестиваль в Судаке - это не только смотр талантов, но еще и обучающие программы. А главная его цель - интеграция авторов России в международный литературный процесс.

Председателем жюри стал главный реактор еженедельника "Литературная газета", член президиума совета по правам человека при президенте РФ Максим Замшев;также в него вошли автор бестселлеров "Ночной дозор", "Черновик" и многих других писатель-фантаст Сергей Лукьяненко;поэт Виктор Пеленягре (автор стихов к таким уже почти народным хитам как "Позови меня тихо по имени" и "Как упоительны в России вечера")…

А также - председатель Международного правления Интернационального Союза писателей, драматург, прозаик, литературный продюсер Александр Гриценко. И литературный критик, поэт, прозаик заместитель ответственного редактора книжного приложения к изданию "Независимая газета" - "НГ Экслибрис" Андрей Щербак-Жуков.

Среди почетных гостей оказался и секретарь правления Союза писателей Луганской Народной Республики Андрей Чернов. Дел и у них всех, как у писателей и поэтов, приехавших в Судак, на три дня превратившийся в новую литературную столицу России, было очень много.

Первый рабочий день фестиваля вначале был посвящен фантастике. Он начался с лекции писателя Григория Панченко - "Аспекты фантастики в творчестве Пушкина". А затем состоялся конкурс "Фантастический Пушкин", произведения его победителей чуть позднее будут опубликованы и в сборнике, который выйдет в германском отделении Интернационального Союза писателей тиражом 5000 экземпляров.

После чего Александр Гриценко и Максим Замшев провели уже мастер-класс прозы и поэзии. По итогам его итогам лучшие стихи, рассказы и повести тоже будут опубликованы - в качестве приложений к журналу Московской городской организации Союза писателей России "Российский колокол". Кто-то попадет в томик "Байрон и Пушкин", другие - в "Современникъ" или "Крымский телеграфъ". Авторы приложения "Современникъ" будут награждены общественной медалью "220 лет со дня рождения А. С. Пушкина".

Михаил Сеславинский, Роман Сенчин и Сергей Шаргунов стали главными победителями фестиваля в честь 220-летия А. С. Пушкина в Крыму

Ну, а на следующий день главный редактор "Литературной России" Максим Замшев прочитал лекцию уже и о литературной критике, о том, "Как стать автором "Литературной Газеты"… А Андрей Щербак-Жуков рассказал, как писать статьи для "Независимой газеты".

Дальше было уже не менее увлекательное: Затем в течение нескольких часов авторы читали свои произведения, причем один поэт для убедительности своего стихосложения принес аккордеон, другой автор приоделся в народный костюм…

А обучающую часть фестиваля завершал уже мастер-класс писателя и литературного продюсера Александра Гриценко "Как продавать свое творчество в Интернете".

На прощание организаторы сообщили о том, что лучших участников Первого Пушкинского номинируют на литературные конкурсы и премии "Новый сказ" имени Бажова, "Аэлита", "РосКон", Премию имени Франца Кафки, Московскую литературную премию, медаль-премию Сент-Экзюпери и другие….

Кстати

В 2020 году оргкомитет планирует провести Второй Международный фестиваль им. А. С. Пушкина, но уже в другом городе Крыма.

И самое главное:

Обладатели основных наград I Международного фестиваля им. А. С. Пушкина, в честь 220-летия со дня рождения поэта.

Главный приз фестиваля (Кубок Фестиваля). Лауреат лауреатов "За выдающиеся заслуги перед литературой" - Майкл Суэнвик (США)



Главный приз фестиваля (Кубок Фестиваля). Лауреат лауреатов. Лучшее ЛИТО Крымского полуострова - ЛИТО им. А.Н. Озерова. Председатель - Любовь Матвеева.



Номинация "Большая проза":



Гран-при в номинации "Большая проза" - Роман Сенчин.



Вице-гран-при в номинации - Андрей Волос.



Лауреат первой степени - Светлана Ангарская.



Лауреат второй степени - Виктория Балашова.



Лауреат третьей степени - Александра Окатова.



Номинация "Малая проза":



Гран-при в номинации "Малая проза" - Евгений Попов.



Вице-гран-при - Андрей Геласимов.



Лауреат первой степени - Александр Снегирёв.



Лауреат второй степени - Алексей Хазанский.



Лауреат третьей степени - Ольга Черниенко.



Номинация "Фантастика":



Гран-при в номинации "Фантастика" - Вадим Панов и Игорь Самойлов.



Вице-гран-при - Андрей Белянин.



Лауреат первой степени - Мария Качарава.



Лауреат второй степени - Дмитрий Казаков.



Лауреат третьей степени - Ольга Камарго.



Номинация "Детская литература":



Гран-при в номинации "Детская литература" - Олег Штельман.



Вице-гран-при - Дмитрий Емец.



Лауреат первой степени - Владимир Голубев.



Лауреат второй степени - Нелли Копейкина.



Лауреат третьей степени - Любовь Мослей (псевдоним Любовь Пивник).



Номинация "Поэзия":

Гран-при в номинации "Поэзия" - Борис Эскин.



Вице-гран-при - Эльза Дарья Магаррам кызы.



Лауреат первой степени - Алексей Хазанский.



Лауреат второй степени - Ольга Грибанова.



Лауреат третьей степени - Людмила Безусова.



Номинация "Песенная поэзия":



Гран-при в номинации "Песенная поэзия" - Илья Резник.



Вице-гран-при - Константин Фролов.



Номинация "Публицистика":



Гран-при в номинации "Публицистика" - Сергей Шаргунов.



Вице-гран-при - в номинации "Публицистика" - Захар Прилепин.

Номинация "Меценатство и филантропия":



Гран-при в номинации "Меценатство и филантропия" - Отделение крупнейшего южнокорейского конгломерата "Лотте Групп".



Номинация "Общественная деятельность":



Гран-при в номинации "Общественная деятельность" - Михаил Сеславинский.