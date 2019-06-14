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14.06.2019 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Астраханью задержали организаторов незаконной миграции

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

В Астраханской области задержали нескольких человек, подозреваемых в организации незаконной миграции. По информации МВД РФ, в организованную группу входило семь человек.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Какие мигранты нужны российским регионам

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, организатором нелегального бизнеса стал 65-летний мужчина. Он объединил нескольких человек, которые помогали всем желающим иностранцам нелегально пересечь границу. Естественно делали они это не бескорыстно.

Дело было поставлено на широкую ногу: мигрантам помогали сделать фиктивные документы, дающие право на работу в российских регионах, предоставляли временное жилье, а затем отвозили на вокзалы, откуда они уезжали к месту работы.

Следственной частью МВД России по Астраханской области в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

- Судом в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила Ирина Волк.

Кстати

Проблема с незаконной миграцией для приграничной Астраханской области стоит очень остро и каждый год в преддверие летнего сезона, поток нелегалов растет. По информации пресс-службы ГУ МВД по Астраханской области, за прошлый год через регион в страну въехало более полумиллиона иностранных граждан. За совершение административных правонарушений в сфере миграции сотрудниками полиции составлено более 9,5 тысячи протоколов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Миграционный учет в России
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