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14.06.2019 15:20
Проект: В регионах

В Астрахани предложили модернизировать старые пятиэтажки

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

Астраханские архитекторы предлагают не сносить порядком изношенные многоэтажки, а грамотно их реконструировать. Проект модернизации старого жилого фонда Астрахани презентовали врио губернатора области Игорю Бабушкину на заседании губернаторского инженерного научно-промышленного совета.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

По словам декана архитектурного факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета Татьяны Цитман, в течение трех лет преподаватели и студенты вуза провели большую исследовательскую работу и выяснили, что около 1,5 миллиона квадратных метров жилой площади в Астрахани, приходящейся на пятиэтажные дома, имеет 60-процентный износ и срок службы более 50 лет.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Игорь Бабушкин встретился с предпринимателями

- По экономическим причинам просто снести эти дома и построить новые невозможно, - заметила Татьяна Цитман. - Поэтому хороший выход -реконструкция и модернизация. При этом через несколько лет будет поздно, реконструировать их станет невозможно.

Ученые пояснили, что при таких работах укрепляются стены здания, делается надстрой и пристрой, меняются инженерные коммуникации. По подсчетам специалистов все это выходит в среднем на 100 миллионов рублей дешевле, чем возведение нового здания.

Однако, как заметил и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Гужвинский, практически воплотить это будет не так просто, так как сейчас почти все квартиры в домах приватизированы, и без согласия жильцов никакую реконструкцию проводить нельзя.

- Изучите опыт других регионов, в которых существуют такие программы реконструкции, и подробно проработайте этот вопрос, - дал поручение руководителю минстроя и главе администрации Астрахани Радику Харисову Игорь Бабушкин.

Среди других интересных проектов, представленных главе региона, - "Цифровая трансформация-2030", основной задачей которой является повышение надежности электроснабжения потребителей, разработка программно-аппаратного комплекса для автоматизации и диспетчеризации промышленных процессов, проект ускоренного ремонта нефтяных скважин с помощью каротажных подъемников и другие.

- Совет создан для отбора лучших технических идей, для развития экономики и модернизации промышленности Астраханской области, поддержания положительного имиджа профессии инженера, создания условий для подготовки кадров в регионе, - отметил Игорь Бабушкин. - Безусловно, все проекты, которые мы рассматривали, заслуживают особого внимания. Я хотел бы, чтобы на следующем заседании, которое состоится осенью, был представлен проект модернизации системы водоснабжения. Это актуальнейшая проблема, которая напрямую влияет на качество жизни людей.

Кстати

Игорь Бабушкин принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по водоснабжению в Приволжском районе. По словам главы региона, причиной стало то, что в регионе сложилась абсолютно негативная ситуация с водоснабжением, и люди просят помочь как можно скорее ее разрешить.

- Необходимо поставить на контроль ситуацию везде, где есть проблемы с подачей воды, - дал распоряжение Игорь Бабушкин. - К заседанию правительства, которое состоится 20 июня, прошу вас подготовить доклад о состоянии дел с подачей воды во всей области, по всем проблемным точкам.

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