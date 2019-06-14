Как в Екатеринбурге отметили День донора

Ежегодно 14 июня отмечается всемирный День донора крови, утвержденный в мае 2005 года. В Екатеринбурге доноров на станции переливания крови встретили сегодня с оркестром и подарками.

"Я просто был в шоке. Зашел, а здесь такой праздник. Я даже не знал: просто время подходит - иду, сдаю", - говорит почетный донор Владимир Думченко.

По данным ОТР, в городе к десяти часам утра кровь сдали уже более четырех десятков человек. В основном - постоянные доноры, как Владимир. Но были и те, кто пришел впервые, узнав о празднике.

"Я пришла сдавать первый раз. Для меня это все в новинку: о мероприятии я узнала из интернета. Решила прийти и сдать", - рассказала Евгения Столярова и посоветовала всем последовать ее примеру. "Не бойтесь, это не страшно", - говорит девушка.

Ежегодно более 35 тысяч жителей Свердловской области жертвуют свою кровь нуждающимся в ней пациентам больниц. Почти 350 помогают станции переливания на регулярной основе.