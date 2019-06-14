Новости

Эксперт назвал профессии будущего в Беларуси 15:20
Новая Mazda 3 появится в России в июле 15:20
Врач рассказала об опасности популярного способа похудеть 14:58
Марио Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ 14:56
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на платформе Renault 14:55
Выдвинута альтернативная версия появления золота на Земле 14:53
В Перми депутата Заксобрания осудили за хищение 140 миллионов 14:51
Итальянская актриса Орнела Мути получила тюремный срок 14:47
В Пензе бывший главврач онкодиспансера отправится в колонию за взятки 14:40
Алибасов может пройти реабилитацию за границей 14:38
В Уфе под видом бананов перевозили насвай 14:36
Белорусский писатель попал в шорт-лист Патриаршей премии-2019 14:35
На острове Кенгуру найден трилобит-гигант возрастом 500 миллионов лет 14:33
Лукашенко провел ряд двусторонних встреч в Бишкеке 14:24
В Совфеде отреагировали на заявление ЕС о "сдерживании" России 14:23
Как в Екатеринбурге отметили День донора 14:22
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов 14:09
МЧС направило вертолет для тушения пожара на рынке в Улан-Удэ 14:09
Саакашвили встал на учет в киевском военкомате 13:59
В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей 13:50
В Оренбуржье суд арестовал рецидивиста, расстрелявшего мужчину у кафе 13:49
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года 13:46
Аппарат MRO заснял на Марсе "логотип из "Стартрека" 13:41
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком 13:40
Как может отразиться на Украине водная блокада Крыма 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 14:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как в Екатеринбурге отметили День донора

Текст: Екатерина Призова

Ежегодно 14 июня отмечается всемирный День донора крови, утвержденный в мае 2005 года. В Екатеринбурге доноров на станции переливания крови встретили сегодня с оркестром и подарками.

"Я просто был в шоке. Зашел, а здесь такой праздник. Я даже не знал: просто время подходит - иду, сдаю", - говорит почетный донор Владимир Думченко.

Почти половина россиян становились донорами

По данным ОТР, в городе к десяти часам утра кровь сдали уже более четырех десятков человек. В основном - постоянные доноры, как Владимир. Но были и те, кто пришел впервые, узнав о празднике.

"Я пришла сдавать первый раз. Для меня это все в новинку: о мероприятии я узнала из интернета. Решила прийти и сдать", - рассказала Евгения Столярова и посоветовала всем последовать ее примеру. "Не бойтесь, это не страшно", - говорит девушка.

Ежегодно более 35 тысяч жителей Свердловской области жертвуют свою кровь нуждающимся в ней пациентам больниц. Почти 350 помогают станции переливания на регулярной основе.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Донорство в России РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе
Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту