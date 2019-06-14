Публикация национального инвестрейтинга регионов РФ по итогам 2018 года вызвала в УрФО неоднозначную реакцию: если Тюменская область расценивает падение с первого места на третье как сохранение лидерских позиций, Челябинская, безуспешно пытающаяся войти в топ-20 несколько лет подряд, ищет узкие места в своей инвестполитике, то Свердловская, вообще выбывшая из рядов лидеров, отмалчивается.

На первом месте на сей раз оказалась Москва, на втором - Татарстан, тюменцы замыкают тройку сильнейших. Еще один представитель УрФО - Югра - занимает 17 позицию. Челябинская область чуть-чуть не дотянулась до заветной цели - у нее 21 место.

Напомним, рейтинг инвестклимата в субъектах РФ формируется ведущими бизнес-объединениями совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). В 2019-м в работе над ним наряду с экспертами участвовали 400 тысяч предпринимателей из 85 регионов. Усилия властей оцениваются по 45 показателям, сгруппированным по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, нынче попасть в двадцатку было сложнее.

- Те регионы, которые оказались за пределами топ-20, год назад попали бы в десятку лучших, - отметила она. - 62 субъекта стабильно на протяжении трех лет улучшают все показатели. Есть прямая корреляция между результатами рейтинга и объемами инвестиций.

- Главное - услышать бизнес, потому что только он может дать органам власти новые посылы, - считает замгубернатора Югры Николай Милькис.

Эксперты высоко оценили качество информподдержки инвесторов в северном регионе: специализированный портал, сопровождаемый фондом развития, получил 1,81 балла из 1,9 возможных. В целом интегральный индекс Югры вырос с 263,6 до 270,1 балла, а место в рейтинге, как ни парадоксально, оказалось на три ступени ниже. Одна из причин, по мнению чиновника, усиление конкуренции между субъектами РФ. Чтобы удержаться в топе, нужны прорывные решения.

О том же говорят на Южном Урале, который все же сделал шаг вперед: два года подряд регион находился на 22 месте.

- Возможно, кому-то покажется, что мы не оправдали ожиданий, но замечу: падения не наблюдается, есть стабильный, планомерный рост. Не секрет, что и другие активно работают над своим инвестклиматом, с каждым годом борьба усиливается. Чтобы "побежать" дальше, мы в ближайшее время проанализируем рейтинг, выявим узкие места и усилим работу по всем проблемным направлениям, - комментирует результаты и.о. министра экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

В частности, сразу на семь позиций вверх челябинцы скакнули по уровню развития ГЧП и привлекли на 25,5 процента больше инвестиций в основной капитал, чем в 2017-м. А создание МФЦ "Территория Бизнеса" признано лучшей в России практикой.

А вот губернатор Тюменской области считает, что удержаться в тройке сильнейших в стране и остаться инвестлидером в УрФО - это замечательно.

- Здоровая конкуренция способствует взаимному обмену опытом, - отметил Александр Моор. - Рейтинг для нас не самоцель, а очень хороший инструмент, помогающий достигать главных результатов - развития экономики, повышения качества жизни. Реализация масштабных инвестпроектов способствует развитию малого и среднего бизнеса. Тут важно соблюдать баланс, найти эффективные инструменты поддержки для всех.

Высокие оценки получили качество законодательства в поддержку инвесторов и каналы их прямой связи с властью. Доля малого бизнеса в государственных и муниципальных контрактах тоже одна из самых высоких в стране. За пять лет в Тюменской области появилось 50 крупных предприятий, объемы инвестиций и индекс промпроизводства увеличились более чем в три раза.

Рейтинг - это не только выделение лучших, но и фиксация проблем. На что же жалуются предприниматели?

- Наверное, не открою тайну: на протяжении четырех лет остаются вопросы к системе контроля и надзора, растет число проверок, в этом году - на десять процентов по сравнению с прошлым, - говорит Светлана Чупшева.

Помимо снижения административного давления бизнес, особенно малый, хочет получить от государства помощь в продвижении своего продукта. В этом плане интересен опыт Татарстана, где для таких целей власти создали биржевую площадку и консультируют предпринимателей, куда и как со своими товарами они могут выходить. Также приветствуется прикрепление кураторов к инвестпроектам: это помогает выдерживать сроки и оперативно решать проблемы.

Прямая речь

Андрей Белоусов, помощник президента РФ:

- Модель взаимодействия бизнеса и власти в регионах изменилась. Еще пять лет назад абсолютно доминировала работа с якорными инвесторами, точечное создание эксклюзивных условий. Безусловно, исключения были, но в целом эта модель не укрепляла доверие между предпринимателями и властью. Сегодня развивается новая система, ее ядром являются условия, которые никогда не рассматривались как факторы роста: открытость, справедливость по отношению к предпринимателю, уважительность и простота процедур.