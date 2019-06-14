Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Генеральному директору одного из уральских предприятий вынесли сегодня приговор по делу об издевательствах над ребенком. Мужчина воспитывал сынишку своей знакомой с помощью розги и электроошейника, снимал все происходящее на видео (эти записи стали вещдоками в расследовании).

Преступление было совершено в 2014-2016 годах. Мальчику было на тот момент около семи лет. Его мама работала в фирме подсудимого: по его словам, воспитанием ребенка он занимался по ее просьбе. Методы "воспитания" они заранее не обговаривали, а стоило бы: по данным Следственного комитета Свердловской области, бизнесмен втыкал в руку ребенка иголки, наносил удары прутом, применял электронный ошейник, бьющий током.

Подсудимого провели психиатры. Вердикт: каким-либо тяжелым хроническим психическим расстройством, слабоумием или чем-то аналогичным он не страдал и не страдает.

"Вместе с тем, - подчеркнули в СК, - эксперты отметили особенность, связанную с противоречивой самооценкой. С одной стороны, он воспринимает себя как носителя "высокого потенциала" (интеллекта, лидерские задатки), а с другой - испытывает потребность самоутверждаться за счет других, что говорит о слабости его "Я".

45-летнего предпринимателя признан виновным в истязании несовершеннолетнего и осудили на четыре года условно с испытательным сроком три года.