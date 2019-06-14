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14.06.2019 08:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге загорелся детский сад

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар. "Из здания эвакуированы 25 человек, из них 18 - дети", - передает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

К этому часу данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.

В центре Тюмени произошел пожар в колонии

Сообщение о ЧП в двухэтажном здании поступило в 09-34 по местному времени.

Сейчас площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Спасатели предприняли все, чтобы локализовать пламя: в 10.28 это удалось сделать. Задействованы семь единиц техники, работают 24 специалиста. Тушения пожара продолжается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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