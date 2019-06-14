В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар. "Из здания эвакуированы 25 человек, из них 18 - дети", - передает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

К этому часу данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Сообщение о ЧП в двухэтажном здании поступило в 09-34 по местному времени.

Сейчас площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Спасатели предприняли все, чтобы локализовать пламя: в 10.28 это удалось сделать. Задействованы семь единиц техники, работают 24 специалиста. Тушения пожара продолжается.