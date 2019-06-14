В Югре предложили бесплатно оказывать юридическую помощь коренным народам

С предложением предоставлять коренным народам Севера юридическую помощь бесплатно выступила глава Югры Наталья Комарова. Эту инициативу губернатора региона поддержала и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе визита в регион.

Отметим, в столице Югры прошло расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе. Его главной темой стало правовое просвещение граждан.

По словам Татьяны Москальковой, Югра не случайно была выбрана площадкой для проведения заседания совета. Здесь уже принята концепция по правовому просвещению граждан. Это не просто теоретические устремления, это конкретные предложения того, как человек может защитить свои права. Это очень интересный опыт, который мы должны использовать. Ценность этого документа в практическом применении, заключила российский омбудсмен.

- Я поддерживаю инициативу главы Югры Натальи Комаровой по оказанию бесплатной юридической помощи коренным малочисленным народам Севера, - отметила Татьяна Москалькова. - Это очень правильное решение, которое поможет людям.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова подчеркнула, что правовое просвещение - это основа, фундамент в реализации прав человека. Оно требует создания эффективной системы и механизмов межведомственного взаимодействия между всеми уровнями власти и гражданским обществом.

- Начинать правовое просвещение необходимо с рождения ребенка. Поэтому особым направлением должна стать работа с детьми, школьниками и молодежью. Насколько мы сможем привить уважение с детства к праву, воспитать законопослушных граждан, будет зависеть благополучие в нашем обществе и стране, - резюмировала Наталья Стребкова.

Татьяна Москалькова отметила, что в 2018 году более половины обращений граждан требовали не вмешательства уполномоченного, а разъяснения, консультативной помощи. В прошлом году с участием федерального и региональных уполномоченных по правам человека было проведено 113 просветительских мероприятий. Одним из них стал всероссийский единый урок по правам человека. В нем приняли участие больше восьми миллионов человек.

Ее коллега омбудсмен Югры добавила, что различными формами правового просвещения в 2018 году было охвачено более 264 тысяч югорчан. Кроме того, уполномоченный по правам человека в Югре отметила активность жителей региона в реализации федеральных инициатив в части правового просвещения. Положительный опыт в этой сфере достигнут через институты гражданского общества региона.

- При широком взаимодействии нам удалось в 2018 году обсудить и принять концепцию правового просвещения граждан в Югре. Она принята по распоряжению правительства округа. Самая главная задача концепции - создание условий для гражданской и правовой активности граждан, - отметила Наталья Стребкова.

По итогам расширенного заседания координационного совета принято решение обратиться к органам государственной власти субъектов Российской Федерации в Уральском федеральном округе с предложением разработать целевые программы правового просвещения жителей.

- Мы рады тому, что было принято решение о проведении в Югре заседания уполномоченных по правам человека,- отметила глава Югры Наталья Комарова. Надеюсь, что созданные здесь условия позволят эффективно отработать все проблемные вопросы в сфере прав человека.

По ее убеждению, выработанные по итогам заседания решения принесут большую пользу и для округа в части защиты прав граждан.

- Провести такое заседание в Югре мы хотели уже давно, так как эта территория уникальна. В отличие от многих других регионов России, где остро стоит вопрос об обеспечении жильем детей-сирот, о снятии задолженности перед многодетными семьями в части предоставления земельных участков, в Югре эти проблемы решены, - констатировала Татьяна Москалькова.

Кроме того, она отметила, что благодаря работе региональных властей, уполномоченного по правам человека в Югре, их эффективному взаимодействию снизилось количество жалоб и обращений по вопросам социального обслуживания населения.

- Это явление, которое заслуживает особого внимания. Необходимо изучать эту положительную практику, - отметила российский омбудсмен.