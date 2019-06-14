В Югре предложили бесплатно оказывать юридическую помощь коренным народам

Новости

В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей 13:50
В Оренбуржье суд арестовал рецидивиста, расстрелявшего мужчину у кафе 13:49
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года 13:46
Аппарат MRO заснял на Марсе "логотип из "Стартрека" 13:41
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком 13:40
Как может отразиться на Украине водная блокада Крыма 13:35
Названы популярные у дачников магистрали 13:32
В торговом центре под Петербургом обрушились перекрытия 13:21
В Королеве лже-полицейский вымогал у пенсионера 65 тыс рублей 13:18
Сын Алибасова рассказал о таланте пропавшего кота Чучи 13:16
Лидеры ШОС призвали к полному исполнению обязательств по СВПД 13:13
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше 13:11
Гравитационные волны помогут узнать природу темной материи 13:10
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь 13:08
Делегация правительства Москвы посетит Китай 13:00
В Краснодаре пассажир украл из самолета спасательный жилет 12:54
Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Москвы 12:52
В центре Москвы загорелось историческое здание 12:48
Видео: Под Ростовом прошла репетиция "танкового вальса" 12:47
На Алтае мальчик остался без рук из-за халатности инженера электросетей 12:45
На II Европейских играх ожидается спортивная борьба высокого уровня 12:45
Участник труппы "Монти Пайтон" Майкл Пейлин стал рыцарем 12:39
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок 12:36
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак 12:35
Павел Гусев: Журналисты выйдут 16 июня на проспект Сахарова за свободу и справедливость для всех 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 13:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре предложили бесплатно оказывать юридическую помощь коренным народам

Текст: Елена Панова
С предложением предоставлять коренным народам Севера юридическую помощь бесплатно выступила глава Югры Наталья Комарова. Эту инициативу губернатора региона поддержала и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе визита в регион.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отметим, в столице Югры прошло расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе. Его главной темой стало правовое просвещение граждан.

По словам Татьяны Москальковой, Югра не случайно была выбрана площадкой для проведения заседания совета. Здесь уже принята концепция по правовому просвещению граждан. Это не просто теоретические устремления, это конкретные предложения того, как человек может защитить свои права. Это очень интересный опыт, который мы должны использовать. Ценность этого документа в практическом применении, заключила российский омбудсмен.

- Я поддерживаю инициативу главы Югры Натальи Комаровой по оказанию бесплатной юридической помощи коренным малочисленным народам Севера, - отметила Татьяна Москалькова. - Это очень правильное решение, которое поможет людям.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре продолжительность жизни за ближайшие годы увеличится до 78 лет

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова подчеркнула, что правовое просвещение - это основа, фундамент в реализации прав человека. Оно требует создания эффективной системы и механизмов межведомственного взаимодействия между всеми уровнями власти и гражданским обществом.

- Начинать правовое просвещение необходимо с рождения ребенка. Поэтому особым направлением должна стать работа с детьми, школьниками и молодежью. Насколько мы сможем привить уважение с детства к праву, воспитать законопослушных граждан, будет зависеть благополучие в нашем обществе и стране, - резюмировала Наталья Стребкова.

Татьяна Москалькова отметила, что в 2018 году более половины обращений граждан требовали не вмешательства уполномоченного, а разъяснения, консультативной помощи. В прошлом году с участием федерального и региональных уполномоченных по правам человека было проведено 113 просветительских мероприятий. Одним из них стал всероссийский единый урок по правам человека. В нем приняли участие больше восьми миллионов человек.

Ее коллега омбудсмен Югры добавила, что различными формами правового просвещения в 2018 году было охвачено более 264 тысяч югорчан. Кроме того, уполномоченный по правам человека в Югре отметила активность жителей региона в реализации федеральных инициатив в части правового просвещения. Положительный опыт в этой сфере достигнут через институты гражданского общества региона.

- При широком взаимодействии нам удалось в 2018 году обсудить и принять концепцию правового просвещения граждан в Югре. Она принята по распоряжению правительства округа. Самая главная задача концепции - создание условий для гражданской и правовой активности граждан, - отметила Наталья Стребкова.

Фото: iStock
Студенты из числа коренных народов получат 100 тысяч рублей на учебу

По итогам расширенного заседания координационного совета принято решение обратиться к органам государственной власти субъектов Российской Федерации в Уральском федеральном округе с предложением разработать целевые программы правового просвещения жителей.

- Мы рады тому, что было принято решение о проведении в Югре заседания уполномоченных по правам человека,- отметила глава Югры Наталья Комарова. Надеюсь, что созданные здесь условия позволят эффективно отработать все проблемные вопросы в сфере прав человека.

По ее убеждению, выработанные по итогам заседания решения принесут большую пользу и для округа в части защиты прав граждан.

- Провести такое заседание в Югре мы хотели уже давно, так как эта территория уникальна. В отличие от многих других регионов России, где остро стоит вопрос об обеспечении жильем детей-сирот, о снятии задолженности перед многодетными семьями в части предоставления земельных участков, в Югре эти проблемы решены, - констатировала Татьяна Москалькова.

Кроме того, она отметила, что благодаря работе региональных властей, уполномоченного по правам человека в Югре, их эффективному взаимодействию снизилось количество жалоб и обращений по вопросам социального обслуживания населения.

- Это явление, которое заслуживает особого внимания. Необходимо изучать эту положительную практику, - отметила российский омбудсмен.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту