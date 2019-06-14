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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян

14.06.2019,  
19:35
Текст:  Юлия Кривошапко
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков. Сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Администрация интернет-форума phreaker.pro нарушила права и законные интересы почти миллиона жителей страны, а также требования российского законодательства в области персональных данных, которое обязывают получать согласие граждан на обработку личных сведений. В связи с этим было принято решение внести ресурс в соответствующий реестр, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Сейчас операторы связи ограничивают доступ к сайту на территории России.

Фото: iStock
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Об утечке персональных данных 900 тысяч клиентов банков сообщил "Коммерсант". В сети, по данным издания, оказались не только ФИО граждан, но и телефоны с домашними адресами, а также, частично, сведения об остатках на банковских счетах.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров отмечал, что все последние годы по тематике персональных данных в ведомство поступало наибольшее количество жалоб. Лишь в 2018 году на первое место вышли жалобы на интернет-сайты.

В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных на сегодняшний день внесено около 570 интернет-ресурсов, нарушавших требование закона о персональных данных. Доступ к ним ограничен.

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