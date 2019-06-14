Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Расчеты за энергоносители могут начать производиться в рублях и евро. Такую возможность, как сообщает агентство ТАСС, министр финансов России Антон Силуанов обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

На встрече стороны пришли к выводу, что использование национальных валют является взаимовыгодным и снижает риски для предпринимателей России и Евросоюза.

Уход от расчета в долларах сегодня рассматривают многие страны. Для выработки практических шагов будет сформирована рабочая группа.

На встрече также поднимался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в России. По словам Антона Силуанова, Москва заинтересована в такого рода сотрудничестве и не видит препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах.

Первый вице-премьер обратил внимание на улучшение инвестиционного климата в России и либерализацию торговли.