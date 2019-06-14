Россия нарастила поставки конфет в Китай

Объем поставок российских конфет через таможню Маньчжоули вырос на 38 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Маньчжоули является крупнейшим хабом импорта кондитерской продукции из России. Оттуда ее отправляют в провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь и Гуандун, а также в Пекин и Шанхай.