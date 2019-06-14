Россия нарастила поставки конфет в Китай

С января по май 2019 года объем поставок российских конфет в Китай через таможню Маньчжоули достиг 10 тысяч тонн, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Он увеличился на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем поставок российских конфет через таможню Маньчжоули вырос на 38 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Маньчжоули является крупнейшим хабом импорта кондитерской продукции из России. Оттуда ее отправляют в провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь и Гуандун, а также в Пекин и Шанхай.