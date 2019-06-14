Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал распоряжение, согласно которому сотрудникам полиции теперь можно отдыхать в Турции и Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Запрет на зарубежные туристические поездки для силовиков начал действовать в 2014 году. В дальнейшем список стран, которые не рекомендовалось посещать, несколько раз корректировался.

В частности, сотрудникам силовых ведомств разрешили посещать СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу. Теперь снято ограничение на въезд в Турцию и Таиланд. Именно эти страны считаются наиболее популярными для отдыха у граждан РФ.