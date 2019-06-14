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14.06.2019 10:38
Рубрика: Власть

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал распоряжение, согласно которому сотрудникам полиции теперь можно отдыхать в Турции и Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Запрет на зарубежные туристические поездки для силовиков начал действовать в 2014 году. В дальнейшем список стран, которые не рекомендовалось посещать, несколько раз корректировался.

В частности, сотрудникам силовых ведомств разрешили посещать СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу. Теперь снято ограничение на въезд в Турцию и Таиланд. Именно эти страны считаются наиболее популярными для отдыха у граждан РФ.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Закон "О полиции"
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