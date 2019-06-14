Российско-белорусский фильм "Кадиш" наградили на фестивале в Лондоне

Российско-белорусская картина "Кадиш" режиссера Константина Фама удостоена главного приза в Великобритании на третьем Romford Film Festival, который проводился в этом году совместно с Евразийской творческой гильдией.

Фильм "Кадиш" продолжает концепцию альманаха "Свидетели" Константина Фама и посвящен трагическим событиям Второй мировой войны. Сюжет фильма строится вокруг завещания бывшего узника концлагеря, которое, попав в руки к нашим современникам - скрипачу из Москвы и молодой учительнице из Нью-Йорка, полностью переворачивает их жизнь и мировоззрение.

Главные роли исполнили немецкий актер Ленн Кудрявицки и американка советского происхождения Маша Кинг. Также в фильме принимали участие актеры Владимир Кошевой, Михаил Горевой, Вячеслав Чепурченко, Маруся Зыкова и скрипач из Великобритании Алим Кандур.

В памятную дату 22 июня 2019 года фильм выйдет на экраны в Беларуси, где проходила основная часть исторических съемок.

Альманах "Свидетели", на материале которого сделан фильм "Кадиш", состоит из трех частей. Лента "Туфельки", первая часть альманаха, вышла в 2012 году и стала победителем множества отечественных и международных кинофестивалей, а также была первым за долгое время короткометражным фильмом, который претендовал на награду Американской киноакадемии. "Туфельки" представляют собой совместное производство "Белвидеоцентра" и кинематографистов России, Чехии, Польши, Франции. История в короткометражке разворачивается без единого слова, концентрирует внимание зрителя лишь на обуви героев.

Этот проект курировал бывший министр культуры, а ныне посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Частично проект даже финансировался по линии Минкультуры. В числе сопродюсеров альманаха белорусский кинематографист Юрий Игруша. Он вместе с Фамом представлял альманах на Каннском кинофестивале в белорусском и российском павильонах.

Второй фильм, "Брут", продолжил концепцию киноальманаха, рассказывая о катастрофе глазами немецкой овчарки по кличке Брут. Лента также была отобрана в лонг-лист на "Оскар" и стала обладателем наград кинофестивалей в Неваде, Лос-Анджелесе, Сочи, Гонконге, Хельсинки и других.

"В Бресте прошли съемки и третьей новеллы киноальманаха - фильма "Скрипка". Съемки были по-настоящему тяжелыми, - сообщил режиссер фильма Константин Фам. - Мы снимали "Скрипку" с разными операторами в пяти странах, в том числе в Беларуси, на территории Брестской крепости. В Бресте на одном из исторических объектов построили декорацию концлагеря. В массовке заняты белорусские актеры. Нам помогали реконструкторы из военно-исторического клуба "Честь мундира", помогали с костюмами и реквизиторской утварью. Обычно в кино редко встретишь качественный реквизит. Белорусские реконструкторы - подлинные хранители истории".

В Бресте режиссер не впервые. Несколько лет назад в этом городе уже проходили съемки "Туфелек". "Брестчане - это люди без второго дна. Они дружелюбные, отзывчивые и просты в общении. Я очень люблю Беларусь. У меня тут родственники по маминой линии", - признался он.

Фам уверен, что такие проекты очень важны, чтобы люди не забывали о боли войны, особенно в современной мировой обстановке. Есть у режиссера и принципы, которых он всегда придерживается во время съемок. "Нужно быть честным по отношению к зрителю. Мы все делаем по-настоящему. Если в фильме исторический объект, мы его снимаем в историческом объекте. Если герой - собака, которая бросается на людей, то такую и берем", - отметил он.

Фам теперь пробует себя в полнометражном кино: он продюсер фильма "У нее другое имя" со Светланой Ходченковой в главной роли, презентация которого прошла в российском павильон 72-го Каннского кинофестиваля.

Приз фильму в Лондоне вручил председатель жюри и член правления ECG исландский актер Солви Фаннар и Гули Шейх, супруга одного из старейших представителей палаты лордов Великобритании Мохамеда Шейха.

В заключение Фам поблагодарил свою международную команду, которая на протяжении нескольких лет трудилась вместе с ним над проектом.

Наград лондонского кинофестиваля также были удостоены несколько российских лент. Фильм режиссеров-дебютантов Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн "Это не навсегда" получил приз как лучший социальный фильм, а польский актер Войцех Урбанский стал лауреатом премии за лучшее исполнение мужской роли в фильме Ивана Болотникова "Хармс", рассказывающем о последних годах жизни блестящего русского поэта Даниила Ювачева. Комедийная короткометражка "Кровь" отмечена как лучший короткометражный фильм.