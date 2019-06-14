Россотрудничество получит средства на значимые захоронения за рубежом

Правительство планирует выделять Россотрудничеству до 5 миллионов рублей ежегодно в 2020-2022 годах на поддержание и сохранение находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение.

Ответственность за надлежащее состояние мест погребений в странах дальнего зарубежья сегодня возложена на Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Еще в 2010 году правительство определило порядок организации такой работы и перечень конкретных объектов, к которым отнесены мемориальные кладбища, отдельные участки и индивидуальные могилы на кладбищах, за исключением мест погребения, отнесенных к категории воинских захоронений, и новых захоронений. Список включает захоронения в 14 странах мира: Болгарии, Германии, Греции, Египте, Италии, Македонии, Марокко, Нидерландах, Польше, Сербии, Тунисе, Турции, Франции и Чехии.

При этом финансировать соответствующую деятельность - установку и ремонт надгробий, реставрационные работы, оплату услуг по содержанию мест погребения в надлежащем состоянии, включая аренду земли - Россотрудничество может из средств, которые оно получает от разрешенных видов деятельности своими представительствами за рубежом. Как считают в Министерстве иностранных дел, для организации системной работы по сохранению и восстановлению историко-мемориальных объектов в других странах этих денег недостаточно.

Ситуацию планируется исправить за счет средств федерального бюджета. Премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили "РГ" в аппарате правительства, подписал постановление, которым в правила организации такой работы вносятся соответствующие изменения. Бюджетные ассигнования Россотрудничеству предполагается прописать в государственной программе "Внешнеполитическая деятельность".

Финансирование расходов в размере до 5 миллионов рублей в год будет учтено при подготовке федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

На те средства, которые Россотрудничество получает от деятельности своих представительств, агентство будет заниматься инвентаризацией состояния мест погребений, поисковой работой и работой с архивами, учетом вновь выявленных захоронений.