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14.06.2019 13:59
Рубрика: В мире

Саакашвили встал на учет в киевском военкомате

Текст: Денис Кабанов

Лидер политической партии "Рух новых сил", бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили встал на учет в военкомате в Киеве.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате", - написал он на своей странице в Facebook. По словам политика. он пригоден к военной службе и готов с оружием в руках защищать Украину.

Партия Саакашвили примет участие в парламентских выборах на Украине

Напомним, экс-президент Грузии пришел в украинскую политику в 2015 году. Петр Порошенко дал ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. Однако уже в 2016 году между ними возник конфликт, президент обвинил Саакашвили в невыполнении обещаний по развитию региона. В конце концов, он снял его с должности, а затем лишил украинского гражданства. В феврале 2018 года власти Украины выслали политика в Польшу. Владимир Зеленский отменил указ предыдущего президента.

В мире экс-СССР Украина
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