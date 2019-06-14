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14.06.2019 10:33
Рубрика: Экономика

Самозанятые смогут отчислять взносы в ПФР через "Мой налог"

Текст: Юлия Кривошапко
Плательщики налога на профессиональный доход при желании смогут делать взносы в Пенсионный фонд России через мобильное приложение. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Самозанятыми считаются граждане, которые работают "на себя" (не имеют работодателя), создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей оборот составляет примерно от 2,4 миллиона рублей в год.

Мишустин: Число фирм-однодневок в РФ достигло исторического минимума

Налог они платят по ставке в 4 процента, если оказывают услуги другим гражданам и по ставке в 6 процентов, если работают с ИП и компаниями. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в ПФР самозанятые отчисляют в добровольном порядке. Чтобы упростить им эту задачу, в приложении "Мой налог" будет реализован соответствующий функционал, уточнил глава ФНС.

По словам Михаила Мишустина, в качестве самозанятых уже зарегистрировались более 107 тысяч человек. Они выдали 9,3 миллиона чеков на общую сумму 8,2 миллиарда рублей. Сумма уплаченного налога составила 127 миллионов рублей.

Напомним, эксперимент по налогу на профессиональный доход идет в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Но многие регионы уже готовы принять соответствующие законы на своей территории, сообщил Михаил Мишустин.

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