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14.06.2019 11:49
Рубрика: Общество

"Живой пример теории эволюции" - описано уникальное сходство видов

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Научный журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B на днях опубликовал исследование, в котором утверждается, что кишечные бактерии у пьющих кровь птиц напоминают бактерии летучих мышей из Центральной и Южной Америки.

Се Джин Сонг, биолога из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) и ведущего автора статьи, заинтересовал вопрос, чем вызван вампиризм у певчих птиц с Галапагосских островов и каков механизм "адаптации организма к экстремальным диетам". Сонг обнаружила в их кишечнике бактериальную группу, аналогичную кишечным бактериям летучих мышей-вампиров: эти бактерии облегчают переработку натрия и железа и, следовательно, способствуют перевариванию крови. Это открытие стало продолжением прошлогоднего исследования, которое показало, что у зябликов-вампиров появились особые бактерии, способствующие усвоению крови животного.

Фото: The University of Queensland
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Объект исследования ученых - внешне ничем не примечательный остроклювый земляной вьюрок (Geospiza difficilis septentrionalis), близкий родственник питающегося семенами земляного вьюрка. Коричневая, около 20 сантиметров певчая птица, которая обитает на самых северных островах Галапагосских островов, выглядит довольно симпатично. И ведет себя безобидно до тех пор, пока на островах не начинаются засушливые месяцы и не наступает голод.

Вампиризм для них - это "экстренное решение", связанное с климатом на островах. Когда семена, нектар и насекомые становятся недоступными из-за засухи, птицы переключаются на кровь других птиц. Их жертвами становятся голубоногая и насканская олуши.

Если зяблик-вампир голоден, он прыгает на спину жертвы и острым клювом прокалывает кожу в районе хвостовых перьев до тех пор, пока не возникнет кровоточащая рана. Нередко они роями нападают на беззащитных птенцов, сидящих в гнездах.

Как это ни удивительно, жертвы вампиров почти не сопротивляются. Одно из объяснений такого поведения заключается в том, что вьюрки поначалу выкусывали паразитов из птичьих перьев и легкое повреждение не опасно для жизни взрослых птиц. Но постепенно певчие кровососы, восполняя свою потребность в жидкости на безводных островах, эволюционировали в птиц-вампиров, имеющих много общего с комарами, клещами, пиявками и летучими мышами.

Зябликов-вампиров считают живым примером теории эволюции: у каждого из 14 видов своя среда обитания на Галапагосских островах. И остроклювый земляной вьюрок - пример этой адаптации с исключительным пищевым поведением.

Общество Наука Общество Природа
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