Складной смартфон Huawei Mate X не выйдет в срок

Компания Huawei перенесла с июля на сентябрь старт продаж своего складного смартфона с гибким экраном - Mate X. Устройство было представлено еще в феврале 2019 года.

Гибкий смартфон Mate X. Фото: Huawei

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на вице-предента Huawei Western Europe Винсента Пенга, отсрочка связана с необходимостью улучшить складной экран, который является наиболее сложным компонентом Mate X.

Пенг отметил, что Huawei изучила негативный опыт Samsung, которая выпустила похожее устройство - смартфон Galaxy Fold. Первые образцы гаджетов были переданы тестерам, которые выяснили, что Galaxy Fold получился ненадежным. Сейчас продавцы аннулируют заказы на инновационный девайс.