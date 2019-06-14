Смартфон от Huawei за 6000 рублей стал самым популярным в России

Компания "Связной-Евросеть" подвела итоги продаж смартфонов в России в период с марта по май 2019 года. Самым популярным мобильным устройством среди российских покупателей стал смартфон Honor 7A производства Huawei.

Honor 7A - достаточно простая модель, не оснащенная даже дактилоскопическим сканером. Диагональ экрана составляет 5,45 дюйма, емкость батареи - 3020 мАч, камеры имеют разрешение 13 и 5 мегапикселей. У розничных продавцов, которые предлагают скидки на аппарат, Honor 7A стоит около 6 тысяч рублей.

В штучном выражении топ-5 наиболее популярных смартфонов выглядит так:

- Honor 7A

- Samsung Galaxy J2

- Samsung Galaxy A50

- Samsung Galaxy A10

- Honor 10

Однако в денежном выражении рейтинг выглядит по-другому:

- Samsung Galaxy A50

- Apple iPhone XR

- Apple iPhone 8 Plus

- Apple iPhone 8 - Honor 8X

Всего за весну 2019 года в России было продано более 6,3 миллиона смартфонов на сумму 103 миллиарда рублей. Средняя стоимость девайса составила 16,5 тысячи рублей - это на 9 процентов больше, чем весной 2018 года.