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Рубрика: В мире
Проект: Оружейная палата

США испытали прототип гиперзвуковой ракеты

ВВС США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A (ARRW). Снаряд установили на стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

В США подготовили к испытаниям секретный "самолет-пулю"

Испытания прошли на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, передает РИА Новости. Ракета не имела боевой части. Были получены сведения о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на само оружие и на внешнее оборудование воздушного судна.

На разработку ракеты было выделено 480 миллионов долларов. ARRW рассчитывают взять на вооружение к 2022 финансовому году.

Напомним, в марте этого года США началось изготовление ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). О выходе США из ДРСМД заявил в начале февраля президент страны Дональд Трамп. Поводом стали претензии к России по поводу ракеты 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер", якобы нарушающей требования договора.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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