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14.06.2019,  
09:34
Текст:  Антон Валагин

США отправили в Турцию истребители

Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org

На аэродром Конье в Турции прилетели истребители F-15 Strike Eagle из 48-го авиакрыла ВВС США , базирующегося на британской авиабазе Лейкенхит.

Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
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Американская авиация примет участие в учениях ВВС НАТО "Анатолийский орел 2019". Маневры призваны повысить способность союзников и партнеров альянса эффективно реагировать на региональные кризисы и укрепить собственную безопасность, пишет Defence Blog со ссылкой на сообщение Пентагона.

Издание отмечает, что развертывание американских истребителей происходит на фоне ухудшения отношений между США и Турцией из-за покупки последней российских зенитных комплексов С-400. Нанануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками зенитных систем "закрыт окончательно".

- Турция уже купила С-400, это завершенное дело, - сказал турецкий лидер. По его словам, С-400 прибудут в июле.

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