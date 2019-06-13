Эрдоган: Вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Вопрос с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию решен окончательно. Об этом рассказал страны президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело", - заявил турецкий лидер, которого цитирует ТАСС.

По словам главы государства, системы будут поставлены в июле. Эрдоган уточнил, что Анкара не собирается получать разрешение у других государств на свои действия при выстраивании национальной политики в оборонной сфере.

"Разве мы не просили США продать нам системы обороны? Просили, но они ответили отказом, нам было сказано, что Конгресс США этого не допустит", - резюмировал он.

Напомним, что Вашингтон выступает резко против приобретения Турцией российских С-400. США неоднократно угрожали Анкаре различного рода ограничительными мерами, если турецкая сторона не одумается. В частности, Белый дом заявлял о возможной приостановке поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35.