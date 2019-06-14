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Стало известно, почему "ВКонтакте" работает медленно

14.06.2019,  
15:20
Текст:  Антон Благовещенский

Отключение прямых каналов прохождения интернет-трафика между оператором "Вымпелком" и сервисами Mail.ru Group привело к снижению скорости подключения абонентов к "ВКонтакте", "Одноклассникам" и другим популярным ресурсам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеком-оператора.

Представители Mail.ru Group подтвердили информагентству факт приостановления обслуживания прямого канала между компанией и "Вымпелкомом", однако не уточнили, отразилось ли это на скорости доступа для пользователей.

В "Вымпелкоме" утверждают, что в результате отключения прямых каналов, которое произошло 10 июня, трафик между сервисами Mail.ru Group и оператором маршрутизируется через Европу.

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"10 июня "Билайн" зафиксировал ограничения доступа своих клиентов по России к "ВКонтакте". Скорость доступа к этому ресурсу упала в несколько раз, а у ряда клиентов могут наблюдаться отказы в доступе. При этом все системы и интерфейсы "Билайна" функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, представители Mail.ru заявляют, что причиной отключения каналов стало повышение стоимости услуг СМС со стороны "Вымпелкома" (СМС используются для уведомлений, авторизации и рекламных сообщений). Договориться о компромиссной цене компаниям не удалось, и с целью сокращения издержек было принято решение об отключении прямого канала обмена трафиком.

 

Пользователи начали жаловаться на перебои с доступом "ВКонтакте" еще в начале текущей недели.

 

 

В своих постах в Twitter пользователи предлагают компаниям помириться, чтобы вернуть прежнюю скорость доступа.

Сами компании пока что обмениваются колкостями в соцсетях: Mail.ru Group предлагает своим пользователям поменять оператора, а "Вымпелком" рекомендует пользоваться другими сервисами.

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