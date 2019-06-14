Стало известно, почему "ВКонтакте" работает медленно

Отключение прямых каналов прохождения интернет-трафика между оператором "Вымпелком" и сервисами Mail.ru Group привело к снижению скорости подключения абонентов к "ВКонтакте", "Одноклассникам" и другим популярным ресурсам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеком-оператора.

Представители Mail.ru Group подтвердили информагентству факт приостановления обслуживания прямого канала между компанией и "Вымпелкомом", однако не уточнили, отразилось ли это на скорости доступа для пользователей.

В "Вымпелкоме" утверждают, что в результате отключения прямых каналов, которое произошло 10 июня, трафик между сервисами Mail.ru Group и оператором маршрутизируется через Европу.

"10 июня "Билайн" зафиксировал ограничения доступа своих клиентов по России к "ВКонтакте". Скорость доступа к этому ресурсу упала в несколько раз, а у ряда клиентов могут наблюдаться отказы в доступе. При этом все системы и интерфейсы "Билайна" функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, представители Mail.ru заявляют, что причиной отключения каналов стало повышение стоимости услуг СМС со стороны "Вымпелкома" (СМС используются для уведомлений, авторизации и рекламных сообщений). Договориться о компромиссной цене компаниям не удалось, и с целью сокращения издержек было принято решение об отключении прямого канала обмена трафиком.

Пользователи начали жаловаться на перебои с доступом "ВКонтакте" еще в начале текущей недели.

Народ, у меня одной последние сутки вк страшно лагает? Тормозит, не крепит изображения (либо крепит, но совершенно не отображает), не открывает сообщения по клику.

Пытаюсь выяснить, с какого конца проблема. — Ryouhiko Ankuu (@Ryouhiko_Ankuu) 10 июня 2019 г.

Почемууу тормозит Музыка вк?! — Elizaveta_Lifentova (@lifentova) 13 июня 2019 г.

Что с музыкой ВК? Это зависит от связи билайн или что?!#вернитедурова — T !!!111 N A (@pokahontas_BS) 13 июня 2019 г.

В своих постах в Twitter пользователи предлагают компаниям помириться, чтобы вернуть прежнюю скорость доступа.

БИЛАЙН И МАЙЛ РУ АЛО ПОМИРИТЕСЬ, МЫ КАК БЫ ТУТ ВАЩЕ НЕ АЛЕ СИДИМ БЕЗ ВК — битлджус (@kkrovostokk) 14 июня 2019 г.

Сами компании пока что обмениваются колкостями в соцсетях: Mail.ru Group предлагает своим пользователям поменять оператора, а "Вымпелком" рекомендует пользоваться другими сервисами.