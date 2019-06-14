Страны ШОС выступили против наращивания ПРО

Так, в декларации, опубликованной на сайте Кремля, указано, что "наращивание систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире". По мнению участников ШОС, недопустимы попытки "обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств".

В декларации также указано, что главы государств выступают за "укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения с учетом всей совокупности факторов, оказывающих влияние на международную стабильность, а также содействие равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях".

Декларация - важный итоговый политический документ, в котором отражена консолидированная позиция стран по актуальным международным и региональным проблемам.