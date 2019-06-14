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14.06.2019 13:48
Рубрика: Власть

Страны ШОС выступили против наращивания ПРО

Текст: Айсель Герейханова
По итогам саммита ШОС в Бишкеке лидеры стран приняли совместную декларацию, в которой важное место отводится вопросам глобальной безопасности. Главы государств выступили против наращивания систем ПРО и за ядерное разоружение во всем мире.

Так, в декларации, опубликованной на сайте Кремля, указано, что "наращивание систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире". По мнению участников ШОС, недопустимы попытки "обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств".

Фото: Константин Завражин/РГ
ШОС выступила против вмешательства в дела стран под видом борьбы с террором

В декларации также указано, что главы государств выступают за "укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения с учетом всей совокупности факторов, оказывающих влияние на международную стабильность, а также содействие равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях".

Декларация - важный итоговый политический документ, в котором отражена консолидированная позиция стран по актуальным международным и региональным проблемам.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Киргизия Президент Саммиты ШОС
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