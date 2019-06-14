Трамп поблагодарил Абэ за содействие контактам США с Ираном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили недавнюю поездку главы японского правительства в Иран. Абэ рассказал хозяину Белого дома о своих переговорах с верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи, передает телерадиокомпания NHK.

"С учетом моей поездки в Иран мы обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Президент Трамп выразил признательность за мои визит и усилия", - заявил премьер.

По словам японского политика, он намерен тесно сотрудничать с американской стороной в дальнейшем. По информации издания The New York Times, Абэ и Трамп в разговоре также затронули тему инцидента в Оманском заливе, где 13 июня на два нефтяных танкера было совершено нападение. Примечательно, что суда подверглись атакам во время пребывания Синдзо Абэ в Тегеране. При этом одно из пострадавших плавсредств было зафрахтовано японской компанией.

Кроме того, Синдзо Абэ и Дональд Трамп в беседе коснулись актуальных аспектов двусторонних торговых отношений и проведения саммита "двадцатки" в Осаке в конце июня.