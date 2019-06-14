Турция ответит США в случае применения к ней санкций из-за С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с редакторами Анатолийского агентства заявил о том, что Анкара готова ответить Вашингтону, если тот применит санкции из-за приобретения страной российских зенитных ракетных систем С-400.

По его словам, если США начнут предпринимать враждебные меры, то и у Анкары найдутся ответные шаги. "Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом", - заявил министр.

Он в очередной раз подтвердил, что Турция твердо настроена приобрести комплексы. "По С-400 мы настроены решительно и отступать не намерены", - отметил Чавушоглу.

Напомним, что Вашингтон выступает резко против приобретения Турцией российских С-400. США неоднократно угрожали Анкаре различного рода ограничительными мерами, если турецкая сторона не одумается. В частности, Белый дом заявлял о возможной приостановке поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35.