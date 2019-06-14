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14.06.2019 18:22
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

У Китая появился свой Nasdaq

На Шанхайской фондовой бирже 13 июня была запущена платформа торговли акциями высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Китайский аналог Nasdaq получил название "SSE Star Market". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Китайский аналог Nasdaq получил название "SSE Star Market". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китайский аналог Nasdaq получил название "SSE Star Market". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Китайский аналог Nasdaq получил название "SSE Star Market".

С инициативой создания этого биржевого подразделения семь месяцев назад выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В своей речи глава китайского государства предложил меры по дальнейшему расширению внешней открытости Китая. Именно тогда было решено, что на Шанхайской фондовой бирже будет запущена секция научно-технологических инноваций.

Шанхаю будет оказана поддержка в строительстве международного финансового центра и научно-инновационного хаба, а также в постоянном совершенствовании фундаментальных институтов рынка капитала. Новый шаг, сделанный на Шанхайской фондовой бирже, продемонстрировал решимость Китая добиваться развития и прогресса в области новых технологий и углублении реформ на рынке капитала.

В последние годы китайская экономика переходит от экстенсивного к интенсивному развитию, и инновации должны стать движущей силой экономического роста. Это требует, чтобы рынок капитала сыграл еще более активную роль в продвижении технологических инноваций и поддержке развития реального сектора экономики. После запуска на Шанхайской фондовой бирже секции научно-технологических инноваций инновационные предприятия Китая получат еще большую поддержку, а рынок капитала станет ключевым драйвером для качественного развития экономики КНР. 

 

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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