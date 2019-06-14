У здания ВГИКа в Москве может появиться памятник Говорухину

В годовщину смерти народного артиста РФ Станислава Говорухина председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), выпускником которого был Говорухин. С ректором ВГИКа Владимиром Малышевым он обсудил возможность установки рядом с институтом памятника режиссеру.

Напомним, что в Госдуме Говорухин возглавлял комитет по культуре.

- Набережная Яузы получила имя Станислава Говорухина. Есть стипендия Станислава Говорухина, у нас в Государственной Думе киноклуб, названный именем Говорухина. Но все-таки самое главное, чтобы оставалась наша память о нем, - подчеркнул председатель ГД, посещая ВГИК.

Как сообщает сайт нижней палаты парламента, Вячеслав Володин осмотрел возможное место для установки памятной мемориальной доски Станислава Говорухина. Кроме того, рядом с институтом может появиться памятник режиссеру.

Делясь воспоминаниями о коллеге по Госдуме, Володин отметил, что Говорухин всегда боролся за справедливость, отстаивал свою точку зрения, независимо от того, было это в кино, в политике, в общественной деятельности.