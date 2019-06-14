Ученые назвали причину быстрого старения мозга у молодых людей

Исследователи из Австралийского национального университета выяснили, что в последнее время многие люди ежедневно употребляют примерно на 650 килокалорий больше, чем 50 лет назад. А это не только грозит ожирением, развитием диабета, но и разрушительно действует на мозг. Об этом пишет Medicalxpress.

- Мы обнаружили доказательства того, что нездоровое питание и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода сильно повышает риск развития диабета второго типа и значительно снижает функции мозга, что грозит деменцией. Мы увидели, что здоровье мозга из-за неправильного питания может ухудшиться гораздо раньше, чем считалось ранее. Так, сегодня ущерб от нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста, - объяснил профессор Николас Шербуин.

Он также пояснил, что исследователи установили связь между диабетом второго типа и быстрым ухудшением работы мозга.

Специалисты пояснили, что 650 "лишних" килокалорий человек может получить, отведав стандартный набор блюд в заведении быстрого питания.

А именно: гамбургер, картошку фри и стакан сладкой газировки.