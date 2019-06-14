В Китае появился на свет самый маленький детеныш большой панды

Панда по кличке Чэн Да родила детеныша, который весит как куриное яйцо. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", детеныш большой панды весом 42,8 грамма родился 14 июня на территории базы по разведению и исследованию больших панд в городе Чэнду провинции Сычуань, Юго-Западный Китай.

Масса новорожденной самочки примерно равна весу одного куриного яйца. Прежний рекорд легкости принадлежал детенышу панды, родившемуся в 2006 году - его вес при рождении составил 51 грамм.

Примечательно, что самая маленькая панда в мире родилась вместе с сестрой, вес которой приблизительно в четыре раза больше и составляет 171,9 грамма.

Состояние здоровья роженицы по кличке Чэн Да и ее дочерей, включая и маленькую рекордсменку, благодаря тщательной заботе сотрудников базы характеризуется как стабильное. Коэффициент выживаемости новорожденных детенышей большой панды на базе в Чэнду, по данным на ноябрь 2018 года, достиг 98%.