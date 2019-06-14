В Минпромторге оценили предварительный отчет о крушении SSJ100

Все системы SSJ100 работали штатно, самолет был абсолютно управляем. Такую точку зрения высказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, оценивая опубликованный сегодня предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАКа) о катастрофе SSJ100 в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Напомним, что в отчете посекундно восстановлена картина полета, работы систем самолета, метеоусловия и действия экипажа. Эксперты пришли к выводу, что в самолет попала молния, но расследование катастрофы еще продолжается.
"Несмотря на попадание молнии в самолет, все его системы - связь, управление, механизация крыла,шасси, тяга двигателей - работали и позволяли безопасно продолжать полет. Судя по расшифровке переговоров, самолёт был абсолютно управляем и подконтролен пилоту вплоть до самой посадки", - заметил Денис Мантуров.
Министр добавил, что при посадке самолет рассчитан на нагрузку в 3,7 Дж. Первое касание самолета с землей произошло с нагрузкой 2,5 Дж, но второе уже было свыше заложенной в сертификате нормы. Фатальным оказалось третье касание. Оно и привело к катастрофе. Но при этом конструкция самолета выдержала и не разрушилась. Что касается шасси, то, как отметил Мантуров, по всем международным стандартам их испытывают только в режиме однократного касания. При экстренной же посадке в Шереметьево было три удара с большой перегрузкой, поэтому они поднимались.
Российский гражданский SSJ100 создан из тех же материалов, что и иностранные аналоги, а все его системы и агрегаты (фюзеляж, крыло, двигатели и шасси) были испытаны на соответствие жестким требованиям прочности, надежности и безопасности.