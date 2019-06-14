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14.06.2019 23:52
Рубрика: Экономика

В Минпромторге оценили предварительный отчет о крушении SSJ100

Текст: Ольга Игнатова

Все системы SSJ100 работали штатно, самолет был абсолютно управляем. Такую точку зрения высказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, оценивая опубликованный сегодня предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАКа) о катастрофе SSJ100 в аэропорту Шереметьево 5 мая.

Напомним, что в отчете посекундно восстановлена картина полета,​ работы систем самолета,​ метеоусловия и действия экипажа.​ Эксперты пришли к выводу, что в самолет попала молния, но расследование катастрофы еще продолжается.

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"Несмотря на попадание молнии в самолет,​ все его системы - связь,​ управление,​ механизация крыла,​шасси,​ тяга двигателей - работали и позволяли безопасно продолжать полет.​ Судя по расшифровке переговоров,​ самолёт был абсолютно управляем и подконтролен пилоту вплоть до самой посадки",​ -​ заметил Денис Мантуров.

Министр добавил, что при посадке самолет рассчитан на нагрузку в​ 3,7​ Дж.​ Первое касание самолета с землей произошло с нагрузкой​ 2,5 Дж,​ но второе уже было свыше заложенной в сертификате нормы.​ Фатальным оказалось третье касание. Оно и привело к катастрофе. Но при этом конструкция самолета выдержала и не разрушилась.​ Что касается шасси, то, как отметил Мантуров, по всем международным стандартам их испытывают только в режиме однократного касания.​ При экстренной же посадке в Шереметьево было три удара с большой перегрузкой, поэтому они поднимались.

Российский гражданский SSJ100​ создан из тех же материалов,​ что и иностранные аналоги,​ а все его системы и агрегаты​ (фюзеляж,​ крыло,​ двигатели и шасси)​ были испытаны на соответствие жестким требованиям прочности,​ надежности и безопасности.​ ​

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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