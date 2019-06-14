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Рубрика: В мире

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое гражданам на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний. Поводом для столь решительных мер стала эпидемия кори в США.

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По словам главы региона, даже этих "агрессивных шагов" недостаточно. Нужны дополнительные меры. "Я уважаю свободу вероисповедания, но наша главная задача - защитить здоровье населения", - подчеркнул Куомо. Он заявил, что "прививки безопасны и эффективны".

За полгода в Соединенных Штатах зафиксировано более тысячи случаев заболевания. А если брать весь мир, ситуация еще хуже. По сравнению с прошлым годом цифры выросли на 300 процентов. Такие данные озвучила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В мире США Международные организации ВОЗ
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