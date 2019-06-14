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14.06.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве объяснили, почему не надо бояться синтетических футболок

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать спортивные футболки и объяснили, почему они, как правило, сшиты из синтетики.
Фото: iStockphoto Фото: iStockphoto
Фото: iStockphoto

Сейчас спортивная одежда часто шьется из искусственных и синтетических материалов, но этого не стоит пугаться, отмечают эксперты. Химические волокна бывают искусственные и синтетические. Первые изготавливают из сырья растительного происхождения (например, целлюлозы). Свойства таких волокон близки к натуральным. Например, вещи из вискозы можно спокойно носить летом.

Фото: istockphoto.com
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Синтетические волокна производят из продуктов переработки нефти, угля и природного газа. Речь идет об полиэстере, полиамиде, акриле, эластане.

По словам замглавы Роскачества Елены Саратцевой, одежда из хлопка способна впитывать влагу, в том числе пот. Однако современная синтетика, из которой шьется спортивная одежда, часто имеет специальную перфорацию, прекрасно "дышит" и отводит от тела лишнюю влагу, при этом не промокая.

При этом не стоит забывать, что одежда для профессионального занятия спортом стоит дороже, чем дешевые аналоги.

При выборе футболок, специалисты рекомендуют растянуть ткань на свету. Если она не пропускает свет равномерно, значит, качество ее невысокое. Швы не помешает проверить на прочность, растянув для этого ткань по шву.

На ярлычках внутри футболки должна быть информация о стране производства, составе ткани, правилах по уходу за ней и размер.

Для занятий спортом одежду лучше всего покупать размер в размер. И при этом не забывать, что если она сшита их хлопка, то после первой стирки она может дать усадку - до пяти процентов от исходного размера.

Тем временем Роскачество начинает проверку футболок наиболее популярных торговых марок. Ее результаты будут размещены в навигаторе Роскачества.

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