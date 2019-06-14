В России стартовал предзаказ смартфонов Sony Xperia 1

Компания Sony объявила о старте предзаказа флагмана Xperia 1 в России. Оформить новинку можно с 14 июня в официальном онлайн-магазине и фирменных розничных точках.

Xpreia 1 – это первый в мире смартфон с кинематографическим экраном, соотношение сторон у него 21:9, который идеально подходит для просмотра видеоконтента. Разрешение 6,5-дюймового OLED экрана составляет 4К HDR, кроме того, в смартфоне используется технологии на базе BRAVIA и 10-битное кодирование градации цветов.

Чтобы смартфон превратить в мини-кинотеатр, инженеры добавили звук Dolby Atmos, а настройка осуществлялась совместно с Sony Pictures Entertainment. Xperia 1 – первый смартфон Sony с тройной камерой. Каждый из модулей получил 12 Мп сенсор. Основной модуль оснащен универсальным 26 мм объективом, второй модуль получил 16 мм широкоугольный объектив (130°), а третий – 52 мм телеобъектив. Камера получила 2-кратный оптический зум, оптическую и гибридную стабилизацию изображения, различные способы автофокусировки, возможности съемки в HDR и записи видео в 4К HDR. Фронтальная камера – 8 Мп.

У смартфона тонкий корпус – металлическая рамка и стекло Gorilla Glass 6. Внутри корпуса скрывается платформа Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гб оперативной памяти и встроенное хранилище объемом 128 Гб, аккумулятор 3330 мАч с поддержкой технологий интеллектуального энергопотребления. Работает устройство на Android 9.

Ожидается, что Sony Xperia 1 будет доступен в четырех цветах: черном, сером, фиолетовом и белом. Стоимость устройства составит 79 990 рублей. Всех пользователей, оформивших предзаказ, ждут приятные подарки.