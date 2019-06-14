В Совфеде отреагировали на заявление ЕС о "сдерживании" России

"Двойственный подход" Евросоюза по отношению к России говорит о "псевдоэффективности" западных чиновников. Такое мнение выразил сенатор Андрей Климов, оценив доклад ЕС о сдерживании "напора" Москвы.

"Это просто бюрократическая отписка. Они сейчас все уходят в политическое забвение, небытие... Разумеется, они хотят хоть что-то оставить в памяти людской в неком позитиве", - цитирует политика RT.

Климов назвал этот доклад попыткой повлиять на информационное пространство и показать эффективность своей работы.

Ранее ЕС опубликовал доклад, в котором отчитался об успехах "двойственного подхода" к России, который позволяет сдерживать ее, но при этом сотрудничать.