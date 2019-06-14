В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России

Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы. Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.

Специалисты Атлантического совета выражают удовлетворение ростом поддержки институтов НАТО в регионе. "Даже в странах Центральной Европы с прочными экономическими, культурными и историческими связями с Россией вдвое больше людей поддерживают НАТО", - говорится в докладе. Так, поддержка Североатлантического альянса в Чехии выросла на 27 процентов, в Словакии - на 13 процентов, в Румынии и Венгрии - на семь и в Польше - на шесть процентов. По мнению экспертов, увеличение общественной поддержки членства в НАТО может объясняется ростом нестабильности в граничащих с Центральной Европой регионах.

"Но наряду с растущей поддержкой НАТО существует тревожная тенденция в некоторых странах Центральной Европы, - пишут авторы доклада. - Хотя все страны региона являются членами НАТО, 23 процента в этих странах в среднем видят в США потенциальную угрозу. Большинство людей в Болгарии и Словакии считают, что США представляют большую угрозу, чем Россия". В Болгарии Россию называют угрозой лишь семь процентов, тогда как против США высказываются 25 процентов. В Словакии негативно настроены к России 26 процентов населения, а к Соединенным Штатам - 41 процент.