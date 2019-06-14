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14.06.2019 12:27
Рубрика: Культура

Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России

Текст: Инга Бугулова

Лидеру культового "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Строц
Вячеслав Бутусов передал в дар библиотеке Старой Руссы свою книгу

Документ накануне опубликовали на официальном портале правовой информации. Помимо известного рок-музыканта в нем значатся также актрисы Полина Агуреева и Ирина Шевчук, дирижер Большого симфонического оркестра Денис Лотоев, хормейстер ансамбля "Русская песня" Петр Ключников и другие деятели.

Напомним, сейчас Вячеслав Бутусов работает над новым музыкальным проектом, который появился после распада "Ю-Питера" в 2017 году, но своего имени и нового репертуара до сих пор не имеет. Недавно в социальных сетях музыкант провел конкурс, где подписчики должны были угадать новое название группы и первой пластинки, над которой коллектив сейчас работает. Пока это все еще остается загадкой.

Вячелсав Бутусов родился 15 октября 1961 года в Красноярске, является самым известным "выходцем" Свердловского рок-клуба.

Культура Музыка Рок Власть Работа власти Госнаграды Президент
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