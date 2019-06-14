Володин поддержал идею изъятия у чиновников средств со счетов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить законность их получения.

Ранее Минюст России сообщил о начале разработки законопроекта, который позволит обращать в доход государства средства госслужащих с банковских счетов, легальность получения которых они не смогут подтвердить. Пока что у госслужащих Генпрокуратура может изымать имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Это объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги.

Как пояснили в Минюсте, нормы будут распространяться на лиц, обязанных ежегодно подавать декларации о доходах.

"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", - сказал парламентским журналистам Вячеслав Володин, комментируя инициативу.

Председатель Госдумы дал поручение профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию.