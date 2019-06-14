Врач рассказала об опасности популярного способа похудеть

Интервальное голодание сейчас на слуху: многие уверены, что с его помощью можно не только похудеть, но и вылечить застарелые заболевания. Однако врач-эндокринолог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Тамара Гелашвили рассказала aif.ru, что этот метод имеет ряд существенных противопоказаний.

Интервальное голодание и лечебное - это разные вещи. Суть первого в том, чтобы ограничить время приема пищи определенными периодами (интервалами). В стандартной схеме разрешается есть в течение 8 часов в сутки: в это время нужно уместить все приемы пищи, а в остальное - только пить воду.

Однако Тамара Гелашвили подчеркивает, что прибегать к такому методу можно лишь под руководством врача. Очевидно, что вес уходит, в том числе, благодаря снижению общего количества калорий, как и во многих диетах. Параллельно повышается чувствительность организма к инсулину, что снижает его уровень в крови. Это запускает процесс переработки жировых отложений в энергию. Есть исследования, которые подтверждают, что интервальное голодание запускает образование новых нервных клеток.

Наибольший эффект приносит "сухое" голодание, когда человек отказывается не только от пищи, но и от жидкости. Это провоцирует стресс, который запускает процесс аутофагии. По сути, клетки начинают перерабатывать собственные составные части. Это помогает замедлить старение, повысить иммунитет, очистить организм. Однако если проводить "сухое" голодание без наблюдения врача, можно получить обратный эффект.

Интервальное голодание противопоказано детям, беременным и кормящим женщинам, пациентам с желчнокаменной болезнью, а также людям с нарушением пищевого поведения. При "сухом" голодании опасно обезвоживание, которое чревато, как минимум, снижением концентрации внимания, головными болями и потерей энергии.