Адвокаты бесплатно помогли более 7,5 тысяч граждан

В Федеральной палате адвокатов России сообщили "РГ", что в ходе Всероссийского дня бесплатной юридической помощи бесплатную правовую поддержку получил 7591 человек.

Как рассказали в ФПА, в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам" граждане имели возможность абсолютно бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь по всем отраслям права.

"Согласно промежуточным данным, в акции приняли участие 4875 адвокатов, общее количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, - 7591, - рассказывают в Федеральной палате адвокатов. - Всего адвокаты провели 6542 устных и 329 письменных консультаций, составили 376 документов правового характера. Также в этот день в 38 случаях адвокаты представляли интересы граждан в судах, государственных органах и иных организациях".

Как отметил вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров, масштаб и количество оказанной в этот день бесплатной юридической помощи впечатляют, из года в год они остаются стабильными и свидетельствуют о реальном желании адвокатов принять участие в мероприятии и оказать помощь всем нуждающимся в ней гражданам.

"Мы регулярно приурочиваем это масштабное благотворительное мероприятие к праздникам - Дню российской адвокатуры и Дню юриста. Это перекликается с давними традициями проводить благотворительные мероприятия в дни государственных праздников", - подчеркнул Геннадий Шаров.

В свою очередь вице-президент ФПА РФ Светлана Володина отметила, что эта традиция станет обязательной на все последующие годы.