Борис Джонсон признался, что в молодости пробовал кокаин

Фаворит гонки за кресло лидера консервативной партии и кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон признался, что в молодости один раз употреблял кокаин, сообщают британские СМИ.

Джонсон ответил на вопрос ВВС, что попробовал кокаин, будучи студентом, когда ему было 19 лет, и с тех пор больше не принимал наркотики. Комментируя вопрос, когда он в последний раз принимал запрещенные препараты, Джонсон сказал: "Я ответил на вопрос исчерпывающе".

Ранее Джонсон уходил от ответа об употреблении наркотиков. Он пошутил более десяти лет назад, сказав, что ему однажды предложили кокаин, но он чихнул и подумал, что это "сахарная пудра".

Он продолжил череду признаний британских политиков по поводу "романов с наркотиками". Ранее третий в рейтинге консерваторов политиков, министр по делам окружающей среды 51-летний Майкл Гоув признался, что пробовал кокаин на вечеринках, когда в молодости работал редактором отдела новостей в TheTimes. Подобное признание дорого стоило политику, он, отметили эксперты, лишился существенной поддержки части консервативных политиков. Он получил только 37 голосов в свою поддержку. Об употреблении наркотиков говорили и другие кандидаты на пост главы консервативной партии.

Джонсон нарушил свое молчание и заявил, что примет участие в теледебатах с основными претендентами на лидерство в партии тори, которые пройдут во вторник вечером на BBC.

В своем первом телевизионном интервью во время предвыборной гонки Борис Джонсон сказал, что на переговорах с представителями Евросоюза необходимы "стойкость и решительность". Джонсон поклялся "уважать волю народа", способствуя выходу Лондона из состава ЕС этой осенью "с или без сделки". "Мы должны выйти из состава ЕС к 31 октября, и, я думаю, что было бы совершенно странно сигнализировать на данном этапе, что правительство Великобритании готово снова поднять белый флаг и отложить (выход) еще раз", - заявил экс-глава британского МИД.

Шесть оставшихся из 12 претендентов должны заручиться поддержкой более 32 депутатов-консерваторов, чтобы остаться в предвыборной гонке после вторника, сообщает TheTelegraph. В первом туре Джонсон получил голоса 143 депутатов-однопартийцев, в разы опередив своих конкурентов.