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15.06.2019 12:45
Рубрика: Спорт

Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019

Текст: Илья Соболев
В Бразилии стартовал Кубок Америки-2019. В матче открытия турнира, проходившем на стадионе "Морумби" в Сан-Паулу, хозяева поля разгромили сборную Боливии - 3:0.
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

На игру пятикратные чемпионы мира вышли в ретро-форме: в белых футболках и синих трусах. И никакого желтого. В такой форме бразильцы 100 лет назад в финале Кубка Америки-1919 обыграли Уругвай со счетом 1:0. Подобную расцветку сборная Бразилии использовала и в финале домашнего чемпионата мира-1950, в котором уступила все тому же Уругваю. Белый цвет был доминирующим в основной форме бразильцев до 1953 года. В финале Кубка Америки-1953 сборная Бразилии проиграла Парагваю, и это стало последней каплей. Старую форму признали несчастливой и придумали новую с желтыми футболками, в которой Бразилия пять раз стала чемпионом мира.

Фото: РИА Новости
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Вчера на "Морумби" белый цвет хозяевам поля никак не помешал. Первый тайм матча прошел в нескончаемых атаках "канареечных", как еще называют сборную Бразилии. Однако открыть счет удалось только после перерыва. На 50-й минуте с пенальти отличился Филиппе Коутинью. Чтобы назначить 11-метровый, главному арбитру встречи Нестору Питанье пришлось воспользоваться системой видеопомощи VAR.

Уже через три минуты Коутинью удвоил преимущество бразильцев, замкнув головой передачу Роберто Фирмино, ну а точку в матче на 83-й минуте поставил вышедший на замену форвард "Гремио" Эвертон" - 3:0.

Следующий матч на турнире сборная Бразилии проведет против Венесуэлы в ночь с 18 на 19 июня по московскому времени.

Спорт Футбол
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