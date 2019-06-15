Бывших военных научат вести частный бизнес

Осенью 2019 года для бывших военных откроются курсы по обучению предпринимательской деятельности. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал РИА Новости глава дирекции среднего и малого бизнеса одного из крупных государственных банков Александр Чернощекин.
По его словам, исследования показали, что почти треть военнослужащих после увольнения в запас хотят открыть собственный бизнес. При этом больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении.
"Среди военных есть интерес к созданию своего дела", - подчеркнул Александр Чернощекин. По его словам, банк в настоящее время разрабатывает комплексную программу обучения отставных военных основам предпринимательской деятельности и рассчитывает осенью начать первые курсы.
"Программа будет включать такие модули, как формирование и управление командой, построение бизнес-модели, исследование рынка, жизненный цикл продукта, маркетинговая стратегия, построение продаж, продвижение в интернете, финансовый учет и другие направления", - рассказал он.
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