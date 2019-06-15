ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на студенческой конференции в "Сколково".

"Действительно, Central Bank Digital Currency (цифровая валюта центральных банков - "РГ") не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - цитирует ее ТАСС.

При принятии решения о выпуске национальной цифровой валюты в первую очередь будет учитываться надежность технологий. "Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров", заявила Набиуллина. Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что к введению электронных денег должно быть готово и общество.