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15.06.2019 23:55
Рубрика: В мире

Два саудовских аэропорта атакованы беспилотниками йеменских хуситов

Два аэродрома в Саудовской Аравии - Абха и Джизан - подверглись атакам беспилотников йеменских повстанцев-хуситов, передает ТАСС. О жертвах и разрушениях в результате этой атаки ничего не сообщается.

Саудовская Аравия перехватила пять беспилотников хуситов

Отмечается, что нападение было совершено хуситами в ответ на налеты 12 июня ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции на мирные селения в провинции Таиз. Тогда, по предварительным данным, погибли девять мирных жителей.

Повстанцы обвиняют саудовцев в нарушении соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года. Напомним, что с 2014 года Саудовская Аравия возглавляет коалицию ближневосточных государств, которые вмешались в конфликт в Йемене на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.

В мире Ближний Восток Йемен В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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