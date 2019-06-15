Два саудовских аэропорта атакованы беспилотниками йеменских хуситов

Два аэродрома в Саудовской Аравии - Абха и Джизан - подверглись атакам беспилотников йеменских повстанцев-хуситов, передает ТАСС. О жертвах и разрушениях в результате этой атаки ничего не сообщается.

Отмечается, что нападение было совершено хуситами в ответ на налеты 12 июня ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции на мирные селения в провинции Таиз. Тогда, по предварительным данным, погибли девять мирных жителей.

Повстанцы обвиняют саудовцев в нарушении соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года. Напомним, что с 2014 года Саудовская Аравия возглавляет коалицию ближневосточных государств, которые вмешались в конфликт в Йемене на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.