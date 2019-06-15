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15.06.2019 18:05
Рубрика: В мире

Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою свадьбу

Текст: Александр Саможнев

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась деталями приглашения президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу в 2018 году. По ее словам, эта история оказалась в череде случайных совпадений, а не была результатом обдуманного решения, сообщает телеканал Puls4.

Фото: Roland Schlager/Pool via Reuters
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Кнайсль вспоминает, что приглашения на свадьбу были доставлены из типографии именно в тот день, когда российского лидера принимал в Вене президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Политики открывали выставку в Музее истории искусств 5 июня 2018 года. Экс-министр взяла на торжественное мероприятие несколько приглашений, чтобы раздать коллегам по австрийскому правительству. У нее осталось в руках только одна открытка.

Тогда Кнайсль спросила мужа, что он думает, если последнее приглашение передать президенту России.

"Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые. Это такая радость", - сказала она.

Политик отметила, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, Владимир Путин дал согласие на присутствие на торжественной церемонии бракосочетания 18 августа. Для нее было совершенно неожиданным, что президент России примет приглашение на свадьбу.

В мире Европа Австрия
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